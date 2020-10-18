Bilecik'te ambulans takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te ambulans takla attı: 2 yaralı
18.10.2020 17:35
BİLECİK'te hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
BİLECİK'te hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana geldi. Bozüyük Devlet Hastanesi'nden hasta olmaya giden 11 AB 427 plakalı ambulansın sürücüsü Mehmet Saçaklı, Susuz köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak devrildi. Kazada sürücü Saçaklı ve araçta bulunan hemşire Burcu Tavşan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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