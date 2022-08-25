Bilecik'te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı

25.08.2022 00:12
Bilecik'te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı

BİLECİK'te aniden bastıran sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.

BİLECİK'te aniden bastıran sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve işyerinin zemin katını su basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bilecik'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. AFAD tarafından 'sarı kod' verilerek uyarılan kentte etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar yollarda kalırken, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışla birlikte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Bilecik Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu sokaklarda temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı.

Pazaryeri ilçesinde de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Karaköy köyünde yağmur sularının sürüklediği taş, çamur ve kaya parçaları köy sokaklarında zarara yol açtı. Sürüklenen kaya parçaları 1 traktörün devrilmesine ve 1 otomobil ile 2 römorkun taş ve çamur yığınları altında kalmasına neden oldu. Karaköy köprülü kavşağı, yoğun yağmur suları nedeniyle sürüklenen taş ve kaya parçalarıyla kapandı. Pazaryeri Belediyesi ekipleri kapanan kavşakta temizleme işlemi yaptı.Pazaryeri ilçe merkezi ve köylerde yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Köylerde inceleme yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Allah beterinden korusun çok çükür can kaybımız yok. Bazı köylerimizde dere taşkınları ve ağaç devrilmesi nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Belediye ekiplerimiz şu an hala müdahale ediyor" dedi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay da Karaköy'deki çalışmaları yerinde incelerken, "Aşırı yağmur nedeniyle köyümüzün yüksek kesimlerinden sürüklenen kaya ve taş parçaları nedeniyle köyümüzde 2 aracımız ve 2 römorkumuz kullanılmaz hale geldi. Ekipler köy sokaklarımızda temizleme çalışmasına devam ediyor. Enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle köyümüzün bazı kesimlerine elektrik verilemiyor. Ekipler köyümüzde çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür can kaybımız yok. Köylü vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Bilecik'te araçlar çamura gömüldü, köprülü kavşak trafiğe kapandı Bilecik'te araçlar çamura gömüldü, köprülü kavşak trafiğe kapandı Bilecik'te sağanak yağışta araçlar yolda kaldı, ev ve dükkânları su bastı Bilecik'te sağanak yağışta araçlar yolda kaldı, ev ve dükkânları su bastı
Kaynak: DHA

Pazaryeri, Karaköy, Bilecik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
22:50 Sakarya'da korkutan kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
22:43 Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
22:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı: Rusya tren istasyonunu vurdu, 15 ölü ve 50 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 00:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement