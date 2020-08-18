Bilecik'te belediye yerleşkesinde otopark açılışı - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından "Tarihimize Saygı Projesi" kapsamında belediye hizmet binası çevresinde kurulan otopark törenle hizmete açıldı.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, törende yaptığı konuşmada, tarihe saygı düşüncesiyle gerçekleştirilen çalışmanın önemine değinerek, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tüzün, "Böylesine tarihi ve kültürel bir özelliği bulunan, 120 yaşında olan bir binanın önümüzdeki kuşaklara da aktarılması anlamında çok önemli gördüğüm bu eser dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu otoparkın açılışı, aynı zamanda bu tarihi binanın da korunması ve kollanması anlamını taşımaktadır." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de Müze Müdürlüğü iş birliğinde mevcut belediye binası yanındaki atıl alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşların otopark ihtiyacını giderdiklerini anlattı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Elbette ki vatandaşlarımızın faydasına olan her türlü çalışmanın açılışı olabilir. Ancak bizler burada sadece bir otoparkın açılışını yapmıyoruz. Tarihimize saygının bir gereği olarak belediye binasının daha uzun ömürlü olması ve korunması için gerçekleştirdiğimiz bir çalışmanın açılışını yapıyoruz."

Konuşmaların ardından otoparkın açılışı gerçekleştirildi.