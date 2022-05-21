Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

21.05.2022 10:33
Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Bilecik'te bir cam fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'te bir cam fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bilecik 1. Organize Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir cam fabrikasının üretim kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale ederken, olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangında etkilenen olmadı. - BİLECİK

Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te bir fabrikada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika


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