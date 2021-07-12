Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücülerden Kurt'un araçtan kendisini atarak kurtulmasının ardından tır alev aldı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Emiroğlu idaresindeki 11 EL 514 plakalı tır, Pazaryeri Kavşağı'nda Yusuf Kurt 'un kullandığı 01 BOA 89 plakalı tırla çarpıştı.

Son Dakika › Güncel › Çarpışan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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