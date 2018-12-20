Bilecik'te "Çocuk İhmali ve İstismarı" Konulu Seminer

Bilecik
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından "Çocuk İhmali ve İstismarı" konulu seminer düzenlendi.
Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde gerçekleştirilen seminere Bilecik Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan, Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Psikiyatrist Dr. Öğretim Üyesi Fatih
Hilmi Çetin, Pamukkale Üniversitesi
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı Öğtetim Görevlisi. Aykut Günlü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Bilecik Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan, çocuk istismarını geçmiş dönemlerde az konuşulduğu, fakat şimdilerde sürekli gündemde olan bir konu olduğuna değindi. Uçkan, "Farkındalık çalışmaları, medya faktörü, sempozyum ve seminerler sayesinde bilinçlenme düzeyi giderek artmaya başlamıştır. Cinsel saldırılara her yaş grubundaki kişiler maruz kalmakla birlikte, ülkemizde cinsel şiddete en fazla maruz kalan grubu çocuklar oluşturmaktadır. Yetişkinin unutkanlık ve bilgisizlik sonucu çocuğu muhtemel tehlikelere karşı korumamaları, barınma, beslenme koruma gibi yükümlülüklerini yerine getirmemeleri çocuk ihmalidir. Bedensel ve psikolojik açıdan zarar veren, çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini zedeleyen her türlü eylem de çocuk istismarıdır. Çocuğun temel fiziksel gereksinimlerinin karşılanmaması fiziksel ihmal; anne, baba ya da çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin çocuğa zarar vermesi, fiziksel güç kullanması, fiziksel istismardır. Çocuğu sevgiden yoksun bırakma, dışlama, görmezden gelme, aile içinde sözel şiddet ve kötü muameleye şahit olmasına izin vermek, çocuğun alkol, uyuşturucu kullanmasına izin vermek, çocuğun suç işleme, saldırganlık gibi uyumsuz davranışlarına destek olmak ya da bu davranışları görmezden gelmek duygusal ihmaldir. Çocuğun, düzenli bir şekilde aşağılanması ya da görmezlikten gelinmesi gibi davranışlar, çocuğun duygusal gelişimini ve benlik saygısını ciddi bir şekilde etkileyen sözel tehdit, alay ya da küçük düşürücü yorumlar, Çocuğun kapasitesinin ve arzularının devamlı kötülenmesi, sosyal ilişki ve kaynaklarla ilişkiden yoksun bırakılması, çocuğun sürekli olarak insanüstü güçlerle, sosyal açıdan ağır zararlar verme veya terk etme, tehdit gibi davranışlar da duygusal istismardır, suçtur" - BİLECİK