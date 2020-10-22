Bilecik'te çocuklar müzede müzik aletlerini tanıyor - Son Dakika

Bilecik'te, Yaşayan Şehir Müzesi tarafından başlatılan program sayesinde çocuklar, tarihi eserler arasında müzik aletlerini tanıyarak tarihle iç içe eğitim alıyor.

Ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kuralına göre müzede oluşturulan özel sanat köşesinde yerlerini alan çocuklar, burada piyano, yan flüt, klarnet, keman ve gitar hakkında bilgi ediniyor.

Müzik aletlerinin tarihi, çalınış şekillerini öğrenen 5-9 yaş grubu çocuklar, şarkılarla eğitmenlere eşlik ediyor.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Müze Akademi adında bir program hazırladıklarını söyledi.

Ailelerden yoğun talep geldiğini belirten Ünver, "Pandemi döneminde evde sıkılan çocuklarımızın daha güzel vakit geçirmesi için çalışma yaptık. Burada onların dikkatini müziğe çekmek istedik. Burada belki de yeteneklerini keşfedecekler. Belki içlerinden bir piyanist ya da yan flüt sanatçısı çıkacak, ilerideki sanatçıların da burada temellerini atmış olacağız." dedi.

Ünver, çocukların müze ile iç içe yeni şeyler öğrendiğini vurgulayan Ünver, "Çocukların bu alanlara gelip tarihin önemini öğrenmesini istiyoruz. Müzenin önemli bir alan olduğu bilincini çocuklarımıza kazandırırsak çok mutlu oluruz. Bu sayede de gelecek için çok daha bilinci bir toplum oluşur. Bu yüzden bu etkinlikleri müzede yaptık, burada bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.