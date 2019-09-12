Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Durakta Matematik Projesi" tanıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te "Durakta Matematik Projesi" tanıtıldı

2 saat önce

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Durakta Matematik Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Bilecik'te

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan "Durakta Matematik Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Durağı'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Kozabirlik İlkokulu Müdürü Hüseyin Çetinkaya, proje sorumlusu Emine Şentürk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Subaşı, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimiz çok güzel bir çalışma hazırladılar. Biz de Bilecik Belediyesi olarak böyle bir çalışmanın paydaşı olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Şentürk ise amaçlarının matematiği eğlenceli hale getirmek ve sevdirmek olduğunu ifade etti.

Şeyh Edebali, Bilecik, Subaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu
İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi Çocuğunun sınıfı değişmedi diye okul bastı, müdürün kapısını kırdı! Kamera kayıttaydı İBB'den indirimli İstanbulkart'a yeni düzenleme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:45:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Durakta Matematik Projesi" tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]