Bilecik\'te Huzurevi İncelemesi

Bilecik'te huzurevi hizmetleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan tarafından yerinde incelendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile birlikte İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Huzurevi Müdürü Seyhan Şimşek tarafından karşılanan İl Müdürü İlhan ve beraberindeki heyet, kentte sunulan yaşlı bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeler kapsamında huzurevinde sunulan hizmetler, fiziki şartlar ve yürütülen sosyal faaliyetler ele alındı. Büyüklerin huzur, güven ve saygı ortamı içerisinde yaşamlarını sürdürmelerinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizin huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaşlı hizmetlerinin güçlendirilmesi her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi. - BİLECİK