Bilecik\'te Islak Yolda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bilecik'te ıslak yolun kazaya neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı yolu istikametinde trafik kazası meydana geldi. Cemil A. idaresindeki 54 AET 264 plakalı araç, Çaltı Köyü istikametinden Söğüt ilçe merkezine seyir halinde ilerlediği sırada yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı istikametten gelen ve İsmail T. yönetimindeki 11 AAZ 869 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İsmail T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Nil T., Emine T.ve Zümra T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. Ardından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK