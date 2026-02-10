Bilecik'te Kayıp 3 Kişinin Cinayeti Ortaya Çıktı - Son Dakika
Bilecik'te Kayıp 3 Kişinin Cinayeti Ortaya Çıktı

10.02.2026 14:40
Kayıp 3 kişinin öldürülerek gömüldüğü Bilecik'te 11 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

BİLECİK'te 2006 ve 2007 yıllarından bu yana kayıp olarak aranan 3 kişinin öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı. Bilecik'in yanı sıra 7 şehirde gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, Vezirhan beldesindeki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında 4 adet insan kemiği bulundu.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2006 ve 2007 yıllarında kaybolduğu ihbarı yapılan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli kişilere ilişkin dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şubesi'nde kayıp olan 3 kişinin bulunması için geçen yıl ekim ayında özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, dosyada 3 kişinin ne zaman kaybolduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadığından hareket ederek, cep telefonu sinyalleri üzerinden yaptı. İncelemede; O.K.'nin 2006 yılı Haziran ayında, M.B.'nin aynı yıl Ağustos ayında, Y.Ö.'nün ise 2007 yılı Şubat ayında Vezirhan beldesinde kaybolduğunu belirledi.

85 CEP TELEFONU HATTI İNCELENDİ

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından 85 cep telefonu hattı incelenirken, 47 kişinin bilgisine başvuruldu. İfadeler ve kayıp olan 3 kişiye ait cep telefonlarının son sinyal verdiği alanın, Vezirhan beldesindeki bir çiftlik olduğu tespit edildi. Çiftlikte toprak altı taramasında, 3 kayıp kişinin öldürülerek gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında bulunan 4 adet insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgu, incelemeye alındı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinesinde kayıp 3 kişinin öldürülerek gömülmesine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli belirledi. Bilecik'in yanı sıra Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara illerinde 'Mizan' adı verilen operasyon düzenlendi. 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 11 cep telefonu, 11 sim kart, 3 yivsiz av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Bilecik'e getirilen şüphelilerden 7'si Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheliden S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.S., E.U. ve H.Ş. tutuklandı.

OPERASYONUN ADI 'MİZAN'

Tartı anlamına gelen 'Mizan' adı verilen operasyonda Bilecik Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalandığını, "Bir cinayeti çözmek, bir olayı çözmek değildir. Yeniden yaşatmaktır. Bu kayıt 20 yıl önce bedenleri kalabalıkta kaybolan 3 kişinin hesabının sorulduğu gündür. 47 şahsın bilgisi alındı, 170 HTS incelendi. Dört ay süren kapsamlı çalışma teknik ve fiziki takip, eş zamanlı operasyon" notuyla paylaşıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Bilecik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

