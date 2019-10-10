Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Kent Konseyi kurulması çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Bilecik'te Kent Konseyi kurulması çalışmaları devam ediyor

Bilecik'te Kent Konseyi kurulması çalışmaları devam ediyor

44 dakika önce

Bilecik'te, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile halkın, düşünce, talep ve görüşlerini ifade ederek şehrin gelişim ve büyümesine katkı sağlamasının hedeflendiği Kent Konseyi'nin kurulması çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te Kent Konseyi kurulması çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bilecik'te, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile halkın, düşünce, talep ve görüşlerini ifade ederek şehrin gelişim ve büyümesine katkı sağlamasının hedeflendiği Kent Konseyi'nin kurulması çalışmaları devam ediyor.


Kent Konseyi kurulması çalışmaları kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret eden Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dünya Akıllı Şehirler Organizasyonu üyesi ve Bilecik Kent Konseyi Danışmanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile Bilecik Kent Konseyi Genel Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Başkan Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına teşekkür etti. Bilecik'te Kent Konseyi'nin kurulmasının önemine değinen Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak yapmaları gereken katkılar için hazır olduklarını belirtti.


Başkan Şahin de Prof. Dr. Yılmaz ve Genel Koordinatör Çalışkan'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kent Konseyi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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