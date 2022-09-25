Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Sanayi Rampası istikametinden merkez istikamete seyir halindeki Yasin M. yönetimindeki 11 AG 277 plakalı motosiklet Tugay 1 nolu nizamiye önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cansı D'ye çarparak devrildi. Yine aynı istikamette seyir halindeki Tuğba A. idaresindeki 16 CVD 95 plakalı otomobil ise devrilen motosiklete ve sürücüsüne çarptı.

Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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