Bilecik'te motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

25.09.2022 12:58
Bilecik'te motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosikletin önce yayaya sonrada seyir halindeki otomobile çarpması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosikletin önce yayaya sonrada seyir halindeki otomobile çarpması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Sanayi Rampası istikametinden merkez istikamete seyir halindeki Yasin M. yönetimindeki 11 AG 277 plakalı motosiklet Tugay 1 nolu nizamiye önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cansı D'ye çarparak devrildi. Yine aynı istikamette seyir halindeki Tuğba A. idaresindeki 16 CVD 95 plakalı otomobil ise devrilen motosiklete ve sürücüsüne çarptı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile yaya Cansu D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te motosiklet, otomobil ve yayanın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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