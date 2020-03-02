Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Mehmet Nuri Aydın (20) idaresindeki 11AAL669 plakalı otomobil ile Emre Sarı (23)yönetimindeki 41U1429 plakalı hafif ticari araç, Cabikebir mahallesi Yümlü Paşa sokakta çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Habibe Öncel, Selvinaz Albayrak, Fatmatüz Zehra Albayrak ile Elif Sude Sulu yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar tarafından haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayat tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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