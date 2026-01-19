Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı.
Zanlı polis memuru S.Y, jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak'ta, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru H.Ç'yi dün gece silahla bacağından yaralamıştı.
H.Ç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.Y. ise gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Polis Memuru Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?