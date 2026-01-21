Bilecik\'te Ruhsatsız Tüfeğe Cezalı Durum

Bilecik'te jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde ruhsatsız tüfek bulundurduğu tespit edilen sürücüye 8 bin 195 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince birlikte yapılan plansız şok yol kontrolü sırasında 11 HF 105 plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, sol arka koltuk üzerinde görünür şekilde marka ve seri numarası bulunmayan yivsiz yarı otomatik av tüfeği olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü M.K. ile yapılan sözlü mülakatta, tüfeğin herhangi bir ruhsatının bulunmadığını beyan ederek silahı ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili olarak sürücüye, 2521 sayılı Kanun kapsamında ruhsatsız tüfek bulundurmak veya taşımak suçundan 8 bin 195 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK