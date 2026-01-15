Bilecik'te Şehit Yakını Personele Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'te Şehit Yakını Personele Veda Yemeği Düzenlendi

Bilecik\'te Şehit Yakını Personele Veda Yemeği Düzenlendi
15.01.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Çocuk Evleri Merkez Müdürlüğü'nde görev süresini tamamlayan şehit yakını Nermin Elmas onuruna veda yemeği düzenlendi. Programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve diğer yetkililer katıldı. İl Müdürü İlhan, Elmas’a hizmetleri için teşekkür ederken, emekliliğinde sağlık ve mutluluk diledi.

Bilecik'te görev süresini tamamlayan şehit yakını personele veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Çocuk Evleri Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan şehit yakını Nermin Elmas, görev süresini tamamlayarak emekliliğe ayrıldı. Bu kapsamda Nermin Elmas onuruna motivasyon ve veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen programa Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Rahim Duman ve Seçkin Bilici, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Merkezi Müdürü Emre Erdal ile kurum personelleri katıldı.

Programda konuşan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehit yakınımız Nermin Elmas, görev süresi boyunca kurumumuza büyük emek ve değer kattı. Kendisine bugüne kadar verdiği özverili hizmetler için teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Şehit Yakını Personele Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:32:02. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Şehit Yakını Personele Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.