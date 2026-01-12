Bilecik\'te Siber Suçlara Farkındalık Çalışması

Bilecik'te siber suçlara karşı farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, dijital dünyada güvenliğin artırılması amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi hedefiyle yürütülen 'SİBERAY Programı' kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeline yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmada, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı, hayatımızda teknoloji ve internet ile kişisel veri güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK