Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Sokak Hayvanları Unutulmadı

Bilecik'te Sokak Hayvanları Unutulmadı

54 dakika önce

Bilecik'te kedi, köpek ve kuşların soğuk hava koşullarından etkilenmemeleri için yuvalar yapıldı.

Bilecik'te Sokak Hayvanları Unutulmadı, System.String[]
Bilecik'te kedi, köpek ve kuşların soğuk hava koşullarından etkilenmemeleri için yuvalar yapıldı.

AK Parti Söğüt İlçe Gençlik Kolları üyeleri tarafından yapılan yuvalar, kedi köpek ve kuşlara sıcak bir ortam sağlıyor.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barış Cila, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sokak hayvanları ve kuşlar için kış aylarının zorlu geçtiğini söyledi.

Bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Cila, "Dünyayı paylaştığımız kedi, köpek, kuş ve diğer canlıların yaşam koşullarını kolaylaştıracak projelerimiz devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Söğüt, Bilecik, Güncel
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