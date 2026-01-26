Bilecik\'te Tarih ve Kültür Gezisi!

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuklar, tarih ve kültür gezisi gerçekleştirdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuklar, düzenlenen program kapsamında şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Program çerçevesinde çocuklar, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucularından Şeyh Edebali'nin türbesi ve camisini ziyaret etti. Ardından Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi'ni gezen çocuklar, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gerçekleştirilen ziyaretlerin çocukların gelişimine katkı sunduğunu belirterek, "Bu anlamlı ziyaretlerle çocuklarımız tarih bilinci kazanarak geçmişle bağ kurmayı yerinde deneyimledi" dedi. - BİLECİK