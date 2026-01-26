Bilecik\'te Yabancı Uyruklulara Denetim

Bilecik genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda kamu düzeninin korunması ve düzensiz göçle mücadele kapsamında kimlik ve belge kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için daima görev başındayız" dedi. - BİLECİK