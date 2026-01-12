Bilecik\'te yangın: Tek katlı ev zarar gördü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçakavak köyünde Muhammed Öz'e ait tek katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev zarar gördü.
