Bilecik'teki Kamu Emekçileri Hakları İçin Eylem Yaptı

15.01.2026 17:02
Memur-Sen Bilecik'te basın açıklaması yaparak mali ve sosyal hakların iyileştirilmesini talep etti.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'te Memur-Sen üyesi kamu emekçileri, mali ve sosyal haklara ilişkin yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Memur-Sen Bilecik İl Başkanvekili Halis Çelik, "Biz imtiyaz değil, alın terimizin hakkını istiyoruz. Ayrıcalık değil, kamuda adalet istiyoruz. İşyerlerinde huzur istiyoruz, çalışma barışı geri gelsin istiyoruz" dedi.

Memur-Sen'in bugün ülke genelinde "kamuda ücret reformu" talebiyle yaptığı eylem kapsamında Bilecik İl Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenlendi. İl Başkanvekili Halis Çelik şunları söyledi:

"Malumunuz bugün 2026 yılının memurlar için ilk maaş günü. Kamu işvereni ve hakem; 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmelerde memurlara reva gördüğü zam rakamlarıyla sadece memuru enflasyona ezdirmekle kalmadı aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret dengesini tamamen bozdu. Sistem tekrar altüst oldu, emeğimiz, memuriyet için okuduğumuz okullar, girdiğimiz sınavlar, döktüğümüz akıl teri yok sayıldı. Bu çarpıklık derhal ve kalıcı olarak düzeltilmeli, kamuda iş barışı ve huzuru yeniden tesis edilmelidir. Sebebi olmadığımız enflasyonun faturasını sabit gelirliler olarak bizlere çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. Maliye Bakanlığı bu adaletsiz anlayıştan, enflasyonla mücadelede sürdürülen bu çarpık yöntemden vazgeçmelidir. Adil paylaşım anlayışıyla hareket edilmeli, emeğin hakkı tastamam verilmelidir.

"Biz imtiyaz değil, alın terimizin hakkını istiyoruz"

Kariyer basamaklarının düzeltildiği, güvencenin arttığı, ücret skalasının görev, unvan, sorumluluk merkezli yapılandırıldığı, farklı statüler arasındaki ücret dengesizliğinin giderildiği, görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatıldığı bir kamu personel reformu şimdi değilse ne zaman diyoruz. Hükümetten personel sisteminde reform yapmasını, bu yılın memurların yılı olmasını bekliyoruz. 4688 Sayılı Sendika Yasası topyekun değiştirilmelidir. Hükümete sesleniyoruz, bu gidişata dur demenin, bu hatadan dönmenin, bu çarpıklığı düzeltmenin, gelirde adaleti sağlamanın sorumluluğu omuzlarınızdadır. Biz imtiyaz değil, alın terimizin hakkını istiyoruz. Ayrıcalık değil, kamuda adalet istiyoruz. İşyerlerinde huzur istiyoruz, çalışma barışı geri gelsin istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.