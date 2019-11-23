Bilecik'teki Taşhan ihtişamını 6 asırdır koruyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Köse Mihal'in torunu Mihal Bey tarafından yaptırılan Taşhan, ilk dönem Osmanlı mimarisinin izleriyle 6 asırdır ihtişamını koruyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin merkezinde bulunan ve "Mihal Bey Hanı" olarak da bilinen Taşhan'ın, Osmanlı'nın kuruluş döneminde 1415-1418 yıllarında inşa edildiğini söyledi.

Bu hanın, Vezirhan, Mahan, Katırhan, Nallıhan ve Çayırhan gibi Gölpazarı ile Ankara arasındaki han ve kervansaraylar zincirinde yer aldığını belirten Suer, söz konusu güzergahın Bağdat- İstanbul yolunun bir kolu olduğuna değindi.

Taşhan'ın, ilk dönem Osmanlı mimarisinin yapısal örneklerini taşıdığını dile getiren Hayri Suer, doğu ve batı yönlerinde dikdörtgen planlı olan yapının 4 bölümden meydana geldiğini anlattı.

Tarihi yapının büyük taş kalıplarla inşa edildiğini, kalın duvarlı ve dikdörtgen şeklinde olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Suer, şöyle devam etti:

"Girişi batı cepheden olup, girişten sonraki bölümlerin üzeri beşik tonozlarla örtülüdür. Bu yapının bölümleri sivri takviye kemerleriyle birbirine bağlanmıştır. Bu yapının bölümlerinin kuzeyden hiçbir açıklığı olmamasına karşın her bölümün güney duvarındaki eksende birer dikdörtgen pencere açılarak hanın içine ışık girmesi sağlanmıştır. Hanın duvarları bir sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralardan dikine yerleştirilen birer tuğlayla çerçeveli teknikle örülmüştür. Taşhan sade bir yapıdır, süsleme özelliği yoktur."

Son restorasyon 2009'da yapıldı

Suer, hanın kapı üstündeki kitabesinde, "Bu mübarek binanın yapımı hayır sahibi, sıkıntıları gideren ve yöneticilerin (emirlerin) en adaletli olanı Mihal Bey tarafından 1415 yılında (Hicri 818) başlamış olup, 1418'de (Hicri 821) tamamlanmıştır." yazdığını aktardı.

Hanın farklı zaman dilimlerinde birçok kez onarım gördüğü bilgisini veren Hayri Suer, 1969'daki yenileme çalışmalarında başlanan kuzey ve doğu bölümlerinin tamamlanamadığını belirtti.

Son olarak 2007'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce yenileme planları hazırlanan Taşhan'ın, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2009'da restore edildiğini söyleyen Suer, "Taşhan, Osmanlı zamanında yapılmış menzil hanlarının karakteristik özelliğini yansıtıyor. İlçemizin böyle bir hana sahip olması bizim için ayrı bir değer. Taşhan, günümüzde birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.