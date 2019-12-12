Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik 1. OSB istikametinden Osmaneli'ne seyir halinde bulunan 11 AD 080 plakalı otomobil sürücüsü Gamze Öner, Yenişehir Kavşağına dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Erdil Zengin idaresindeki 11 BB 915 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Motosiklet, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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