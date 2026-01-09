Bilecik'ten Maduro'ya Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilecik'ten Maduro'ya Destek Eylemi

09.01.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine Bilecik'te partilerden tepki eylemi gerçekleştirildi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesine Bilecik'ten tepki yükseldi. Kentte yapılan eyleme Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyetçi Milletin Partisi temsilcileri destek verdi. Basın açıklamasında konuşan Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur, "Bugün Venezuela'ya saldıran emperyalizmin yarın Türkiye'yi hedef almayacağının garantisi yoktur. Direnen Venezuela'nın yanındayız. Venezuela ve İran'ı parlak bir gelecek bekliyor. Bölgemizde savaşı önleyecek tek çözüm Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakıdır. ABD emperyalizmi durdurulmalıdır. " dedi.

Bilecik'te, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesine tepki gösterildi. Atatürk Parkı'nda yapılan basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyetçi Milletin Partisi temsilcileri destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur şunları kaydetti:

"ABD emperyalizmi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırarak dünya sahnesinde bir kez daha haydutluğunu sergilemiştir. Trump, dört cephede Ukrayna, Filistin, Venezuela ve İran'da Hitler'in çizmelerini giymiştir. Hitler'in akıbeti bellidir; tozu bile kalmamıştır. Trump da aynı yolu izliyorsa, sonu aynı olacaktır. ABD Venezuela'yı teslim alamaz. Nicolas Maduro'yu ekonomik ambargolarla deviremediler, darbe tezgahlarıyla deviremediler, şimdi de silahla deviremeyecekler. Amerika Birleşik Devletleri artık 1950'lerin, 60'ların Amerikası değildir. Her gün yeni bir cephe açıyor, her gün kendi sonuna bir adım daha yaklaşıyor. Venezuela'nın geleceği parlaktır, ABD'nin geleceği ise karanlıktır.

15-16 Temmuz'da yaşadığımız Amerikancı darbe girişimini unutmadık. Venezuela halkının başına gelenler yarın bizim de başımıza gelebilir. Bugün Venezuela'ya saldıran emperyalizmin yarın Türkiye'yi hedef almayacağının garantisi yoktur. Direnen Venezuela'nın yanındayız. Venezuela ve İran'ı parlak bir gelecek bekliyor. Bölgemizde savaşı önleyecek tek çözüm Türkiye, Rusya, İran, Çin ittifakıdır. ABD emperyalizmi durdurulmalıdır. Latin Amerika'da durdurulmalıdır, Orta Doğu'da durdurulmalıdır. Müttefikleriyle durdurulmalıdır, iş birlikçileriyle durdurulmalıdır. Yaşasın Venezuela halkının direnişi. Kahrolsun ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Venezuela, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'ten Maduro'ya Destek Eylemi - Son Dakika

Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:49:14. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'ten Maduro'ya Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.