Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ten "salgınla mücadele" açıklaması - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Önlemlerin sıkılaştırılması gibi bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Valilik bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentürk, bir taraftan ekonomide çarkların devam etmesi, vatandaşın ekonomik faaliyetlerini icra edebilmesi, diğer yandan da tehlikenin boyutuna göre önlemlerin sıkılaştırılması gibi bir durum yaşandığını söyledi.

Vali Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef son dönemlerde özellikle bölgemizde Marmara Bölgesi, İstanbul ağırlıklı olmak üzere ilimiz de dahil olmak üzere ciddi bir vaka artışı söz konusu. Bu vakaların kontrol altına alınmasının yolu maske, mesafe, temizlik; bunu çok net olarak ifade etmek lazım. Burada bir ihmal, bize büyük ağır faturalara mal olacaktır. Bu nedenle tabii işletmeleri kapatmak istemiyoruz ama özellikle akşam saatlerinde yani şunu da gördük, sürekli sahada denetimlerdeyiz, ilçelere gidiyoruz merkezde esnafımızı denetliyoruz. Esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü uygulamayı bizzat yerinde görüyoruz. Bizim gördüğümüz tabloda kesinlikle esnaf yüzde 95, yüzde 98 önlemini alıyor.

Buraya gelen müşteri önlemini almıyor, müşteri geldiğinde o aradaki mesafe ve maske hususunu ihlal ettiğinde ister istemez virüsün bulaştırıcılığı artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biz de aynı çerçevede umuma açık mahaldeki kafe, lokanta, çay ocağı gibi yerleri denetleyeceğiz. Tabii lokantalarımız paket servisi yapabilecekler ama içeriye müşteri almayacaklar. Aynı uygulamayı biz de hayata geçireceğiz."