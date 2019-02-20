Son Dakika Haberleri: Bilet Fiyatlarına Tepki! 'Açgözlülük Sınır Tanımıyor'

Bilet Fiyatlarına Tepki! 'Açgözlülük Sınır Tanımıyor'

9 dakika önce

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında maçında Liverpool'a konuk oldu.

Bilet Fiyatlarına Tepki! 'Açgözlülük Sınır Tanımıyor', System.String[]
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında maçında Liverpool'a konuk oldu. Maç golsüz sona ererken; Alman taraftarlar, maçta bilet fiyatlarını protesto eden pankartlar açtı.

Bu ayın başında İngiltere Premier Lig ekipleri, önümüzdeki 3 sezon boyunca en yüksek bilet fiyatının 30 Pound olmasını kararlaştırdı. Ancak Şampiyonlar Ligi maçları buna dahil edilmedi.

Bayern Münih taraftarları ise Liverpool deplasmanında yüksek biletleri pankartlarla protesto etti. Bir pankartta, "Deplasman bileti Liverpool için 48 Pound, bizim için 55 Euro"yazıldı. Bir diğer pankartta ise biraz daha ağır ifadeler kullanıldı ve "Açgözlülük sınır tanımıyor" denildi.

Açgözlülük anlamındaki "Greed" kelimesindeki E'ler ise Euro işaretiyle yazıldı.

İngiltere Futbol Taraftarları Federasyonu'nun deplasman bilet fiyatlarını en fazla 20 Pound yapılması yönündeki kampanyasına atıfta bulunulan 3. pankartta ise "20 Euro/pound berekettir" yazıldı.

Ev sahibi ekip taraftarları da bu pankartları alkışlayarak destekledi.

2015'te de Bayern Münih taraftarları, Arsenal ile oynanan maçta da bilet fiyatlarını protesto etmiş, "Bir bilet 64 pound, ancak taraftarsız futbolun bir peni değeri yok" pankartı açmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:10 

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