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"Bilge nesil" geleneksel kahvaltıda bir araya geldi

6 saat önce

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Bilge nesil" kahvaltı programında öğrenciler ve aileleri bir araya geldi.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Bilge nesil" kahvaltı programında öğrenciler ve aileleri bir araya geldi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bilge Evleri'nin çocukların gelişimi ve yeteneklerinin keşfedilmesi için önemli olduğunu söyledi.


Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi Bilge Evleri'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleri ile 9'uncu 'Bilge Nesil Geleneksel Kahvaltı Programı'nda bir araya geldi. İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Bilge Evi öğrencileri kahvaltı sonrası, şiir, türkü ve enstrüman resitali ile doyasıya eğlendi. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra protokol ile yüzlerce öğrenci ve ailesi katıldı. Ayrıca etkinlik sonunda öğrencilere Jose Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portakalı adlı kitabı hediye edildi.


"Çocuklar için yaptığımız her şey beni çok mutlu ediyor"


Bilge evlerinin çocukların gelişimleri için ve yeteneklerinin keşfedilmesi için önemli olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, "Zeytinburnu'muzda 7 bilge evimiz var. Ben Zeytinburnu Belediyesi'nde daha önce hizmet ettiğim 10 yıl boyunca bilge evlerinden sorumluydum. 5 yıllık aradan sonra tekrar Zeytinburnu'na geldiğimde sokaklardaki her çocuğun bilge evlerine mutlaka uğramış olabileceğinden büyük mutluluk duyuyorum. Bugün Zeytinburnu'nda bütün çocuklarımız bir yolla mutlaka bilge evlerine uğruyorlar. Bunu çok önemsiyoruz. Bilge evleri okul ve ev dışında çocukların 3'üncü mekan ihtiyacını karşılıyor. Ders çalışma imkanı sağlıyor. Kaynak sağlıyor. Atölyelerde çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri mekan sağlıyor. Çocuklar için yaptığımız her şey beni çok mutlu ediyor. Bugün 4 bilge evimizin bilge nesil anne ve babaları buradaydı. Bu geleneksel bir kahvaltı çocuklarımızla ilgilenmeyi onlar için çalışmayı sürdüreceğiz " diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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