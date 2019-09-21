Bilgisayarınızı Güvenlik Tehditlerine Karşı Koruyun

Hayatımızın en önemli kelimelerinden biri haline gelen güvenlik, dijital dünyamız için de temel bir yapı taşı haline geldi. Genellikle internet korumasına odaklanılırken, aslında çok çeşitli güvenlik tehditlerinin bilgisayarlara ve tüm mobil cihazlara hatta dijital varlığımıza verdiği zararlardan korunmaya önem verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.



Neredeyse tüm internet kullanıcıları sürekli karşılaştıkları reklamlardan, pop-uplardan, virüslerden ve benzerlerinden şikayet etmekte. Genel olarak virüs diye ifade ediliyor olsalar da, bazıları önlem almayı gerektirecek kadar güçlü tehditlerdir.



Antivirüs Yazılımı Kullanın

Antivirüs koruması hepimizin bildiği, artık olmazsa olmaz bir önlemdir. İnternet kullanıcıları ihtiyaçları doğrultusunda farklı antivirüs programlarını kullanmaktadırlar. Avira, Avast, AVG, Bitdefender gibi ücretsiz koruma sağlayan programlar ve daha kapsamlı bir koruma için çeşitli ücretli programlar kullanıcıya sunulmaktadır.



Koruma performansının yanı sıra, daha hızlı ve rahat çalışma imkanı sunan, reklamları engelleyen, şifrelerinizi koruyan, yüzde 90 tehditleri yakalayan ve çözüm üreten birçok ücretli program yoğun şekilde tarayıcısı açık olan kullanıcılar için caziptir. Fayda-maliyet analizinde herhangi bir koruma kullanmayıp, tehditlere maruz kalanların daha çok zarar etmesi kullanıcı tercihlerini önemli ölçüde değiştirmektedir.



Büyük tehlikelere karşı koruyucu bu antivirüs programlarından McAfee, Kaspersky gibi çok bilinenlerle birlikte performans açısından TotalAV oldukça beğenilen bir antivirüs programıdır. Bilgisayarda kapsamlı koruma tercih edenler için çeşitli imkanlar sunan antivirüs programları içinde güvenlik odaklı antivirüs programlarının tercih edilmesi önemli bir husus olarak da belirmektedir. Detaylı bilgi ve karşılaştırmalı yazılım yorumları almak için bu konuya odaklanmış bir antivirüs sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Güvenliğinizin Hangi Yollardan Tehdit Edilebileceğini Öğrenin

'Ben hiç bir şey yüklemiyorum', 'Bilmediğim siteye girmiyorum' ya da 'Ben sadece maillerime bakıyorum.' demeyin. Güvenliğinizin ihlal edilmesinin onlarca farklı yolu var:



İzinsiz İndirmeler (Drive by downloads): Güvenlik açığı olarak bilinen bu indirmeler; kod çalıştırma, tarayıcı çökertme veya bilgisayardan veri okuma gibi işlemlerin yapması için tarayıcıdaki yazılım açığı veya hatasından faydalanan bir bilgisayar kodudur. Kaynağından emin olmadığınız bir yerden indirme yaparsanız, iyi bildiğiniz bir program olsa bile, indirdirmek istediğiniz programın yanında bir sürü izinsiz indirmeyi de habersizce gerçekleştirebilirsiniz.



Kimlik Avı Saldırıları (Phishing) : İsim benzerliğinden yararlanılarak bilinen bir sitenin adına çok benzeyen ve kullanıcı tarafından yanlışlıkla girilerek karıştırılan sitelerden de kaynaklanan saldırılardır. Kimlik avı dolandırıcılarına karşı gerçekten kül yutmaz mısınız? İsterseniz Google'ın küçük sınavına göz atabilirsiniz: Phishing Quiz



Casus Yazılım (Spyware) : En bilinen tehditlerden birisi olan spyware, kişisel bilgileri izleyip üçüncü taraflara gönderen zararlı yazılımlardır.



Virüsler (Virus) : E-posta ve indirmeler aracılığıyla yayılan, bunlara ek olarak güvenli olmayan web siteleri tarafından gönderilen kötü amaçlı kod parçalarından oluşan zararlı yazılımlardır.



Solucanlar (Worms) : Anlık iletiler atabilen veya başka bir hizmet üzerinden yayılabilen zararlı yazılımlardır



İzleme Yazılımı (Tracking Software): Bilgisayarın sistem etkinliklerini izleyen, bilgilerini toplayan ve müşteri alışkanlıklarını izleyerek bilgileri 3.tarafa ileten zararlı yazılımlardır.



Güvenlik Duvarını Aktif Kullanın

Burada dijital kullanıcıların hayatına giren bir kavram da güvenlik duvarı kavramıdır. Nasıl ki evinizi koruyan bir kapı varsa, bilgisayarınızı koruyan, gelen-giden ağ trafiğini kontrol ederek bilgisayarınıza ve ağınıza izinsiz erişim yollarını engelleyen bir duvar vardır. Ayrıca hırsızların girememesi için kapının nasıl sağlam olması gerekiyorsa, güvenlik duvarının da sağlam ve korunaklı olması gerekir. Gün boyu yoğun şekilde çalışan, dosyalar, programlar indirilen, arama motoru sürekli işler haldeki bir bilgisayarın performansının yavaşlaması kaçınılmazdır. Ağır kullanım sabit diskin ve hafızanın aşınmasına neden olduğu için gereksiz dosyaların, kopyaların ve gereksiz verilerin silinmemesi güvenlik tehdidine davetiye çıkarmaktadır.



Windows kullanıcılarının hakim olduğu ve güvenlik duvarını koruyan Windows Defender Güvenlik Duvarı ile birlikte farklı bilgisayar güvenliğini sağlayan programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü dijital çağda tehditler çok çeşitlidir ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Yine de siz Defender'ı pasif değil aktif tutun.



Daha İyi Bir Koruma İçin Neler Yapabilirsiniz?

Bilgisayarınızı güvenlik tehdidine kurban olmaktan koruyabilirsiniz. Siber güvenlik uzmanları ve IT'cilere göre genel bazı koruma ve kaçınma yöntemleri söz konusudur:



Bilgisayara mutlaka parola koymak; "windows hesap şifresi"nin yanı sıra "bios şifresi" kurmak,

Bilgisayarı güçlü bir güvenlik yazılımıyla korumak ve bu yazılımı daima güncel tutmak,

Bilgisayarın açık portlarını kapatmak,

Güçlü anti-spam ve anti-phishing prosedürleri uygulayan bir güvenlik bilincine sahip internet hizmet tedarikçisi (ISP) kullanmak

Windows güncellemelerini devreye sokmak, yazılım üreticilerinin yamalarını kurmak ve güncellemeleri düzenli yapmak,

P2P dosya paylaşımını kullanırken dikkatli olmak,

Cep telefonu ve Wi-Fi cihazlarınız için güvenlik önlemlerini kullanmak,

Anlık mesajlaşma uygulamanızı doğru bir şekilde yapılandırmak,

E-posta veya anlık mesajlardaki linklere tıklamamak,

Dosyaları düzenli olarak yedeklemek bilgisayarı güvenlik kurbanı olmaktan koruyacaktır.



Tüm bu önlemlerle sadece günümüz dünyası saldırılarına karşı bütüncül bir koruma sağlamazsınız, aynı zamanda dijital güvenliğinize önem veren profesyonel bir kullanıcı olursunuz. Kötücül yazılımlardan arındırılmış temiz bir cihaz, yüksek performans sağlar. Böylece hem fiziksel hem de maddi tasarruf sağlarsınız.