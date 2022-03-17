Bilim insanları İtalya'daki Calderone buzulunda araştırma yapacak - Son Dakika
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Bilim insanları İtalya'daki Calderone buzulunda araştırma yapacak

17.03.2022 14:57
Bilim insanları İtalya'daki Calderone buzulunda araştırma yapacak

İtalyan bilim insanlarının ülkenin iç kesimlerinde Apennine Dağları'nda bulunan ve küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Calderone buzulunda incelemelerde bulunacağı bildirildi.

İtalyan bilim insanlarının ülkenin iç kesimlerinde Apennine Dağları'nda bulunan ve küresel ısınma nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Calderone buzulunda incelemelerde bulunacağı bildirildi.

İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi Kutup Bilimleri Enstitüsünden araştırmacı Jacopo Gabrieli, buzullardaki çalışmaların Akdeniz iklimine ve çevresel tarihine ışık tutabileceğini belirtti.

Öte yandan Gabrieli, buzuldaki incelemelerin iklim değişikliğini önleme çalışmalarına da katkı sağlayacağını aktardı.

Gabrieli ve ekibi daha önce, elektromanyetik ekipmanla buzulun tabakalarına yönelik incelemelerde bulunmuştu.

13 Mart'ta ön incelemelerini tamamlayan ekibinin nisanda tekrar Calderone buzuluna giderek sondaj çalışmaları yapacağı ve numune toplayacağı kaydedildi.

Calderone buzulundan alınan örneklerin, Antarktika'daki Buz Arşivi'nde (Ice Memory) tutulacağı belirtildi.

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Küresel Isınma, Araştırma, Akdeniz, İtalyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilim insanları İtalya'daki Calderone buzulunda araştırma yapacak - Son Dakika


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