Bilim Kafe Malatya\'da Gerçekleşti

07.02.2026 13:43
YÖK öncülüğünde Malatya'da düzenlenen Bilim Kafe, deprem ve zirai dona dair bilgilendirme yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde bilimin kampüs dışında da konuşulmasını amaçlayan "Bilim Kafe" söyleşisi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından Atabey Feribotu'nda gerçekleştirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "Bilim Kafe" söyleşisinde bu kez Malatya'nın Battalgazi ve Elazığ'ın Baskil ilçeleri arasında ulaşım sağlayan Atabey Feribotu'nda düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyeleri, "Yapılarda Deprem Gerçeği: 6 Şubat Örneği" ve "Depremden Zirai Dona Malatya Kayısısında Riskler ve Çözüm Yolları" konulu "Bilim Kafe" buluşmasında, vatandaşları ve çiftçileri bilgilendirdi.

Çiftçilere çözüm odaklı bilgi aktarımı

Etkinlikte konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, deprem sonrası tarımsal sistemlerin iklim olaylarına karşı daha savunmasız hale geldiğini belirtti.

Üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarla çiftçilere çözüm odaklı bilgi aktarımının sürdürüldüğünü kaydeden Yıldırım, Bilim Kafe etkinliğinde, depremin yıl dönümünde, barınma ve beslenme gibi afetlerde öne çıkan temel konuları ele aldıklarını anlattı.

Hem depremi hem de geçen sene 11 Nisan'da yaşanan zirai don afetini birlikte değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, Malatya, kayısının neredeyse yüzde 100'e yakın zarar gördüğü illerden biri olduğunu, bu nedenle fakülte olarak çok sayıda bilgilendirici program yürüttüklerini açıkladı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Kına, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen saha çalışmalarından elde edilen bulguları katılımcılarla paylaştı.

Yapı güvenliği, hasar türleri ve özellikle 2000 yılı öncesi inşa edilen binaların deprem performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Kına, bilimsel analizlerin yapı dayanıklılığında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Malatya halkının kısa süre içinde hem büyük bir depremi hem de ardından zirai don felaketini yaşadığını hatırlatan Kına, depremin yaraları henüz sarılmaya çalışılırken yaşanan don olayının, tarımla geçinen halkı daha da zorladığını ifade etti.

Kına, bu etkinlikte bir araya gelerek vatandaşların sorularını yanıtladıklarını anlatarak, katılımın yüksek olduğunu, etkinliğe ilgi gösterildiğini söyledi.

"Bilim Kafe, üniversitelerde üretilen bilginin topluma aktarılması açısından son derece önemli"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise YÖK Başkanı Erol Özvar'ın vizyonuyla hayata geçirilen Bilim Kafe uygulamasının, üniversitelerde üretilen bilginin topluma doğrudan aktarılması açısından önemli bir model oluşturduğunu bildirdi.

Üniversite olarak üçüncü Bilim Kafe etkinliğini gerçekleştirdiklerini kaydeden Bentli, "6 Şubat depremlerinin ardından yapılarda deprem gerçeği ve geçen yıl yaşanan zirai don felaketinin kayısı üretimine etkilerini, akademisyenlerimiz sahada vatandaşlarımızla paylaşıyor. Bilim Kafe, üniversitelerde üretilen bilginin halkın anlayacağı dile çevrilerek topluma aktarılması açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Battalgazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Boğa, deprem sonrası yapı güvenliği, hasar türleri ve binaların dayanıklılığına ilişkin yapılan bilimsel açıklamaların hem çiftçiler hem de vatandaşlar açısından son derece faydalı olduğunu belirterek, geçmişte yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak birçok konuda akademisyenlerin aktardığı veriler sayesinde daha bilinçli hale geldiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Politika, Malatya, Deprem, Bilim, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
7.02.2026 14:31:49
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
