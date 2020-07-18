Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Bu sene vekaleten kurban keseceğim - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kurban kesim alanlarında çok dikkatli olmalıyız. Ben bu sene vekaleten kurban kesmeyi tercih ediyorum. ve aynı zamanda yakınlarımızla, akrabalarımızla yapılacak bayramlaşmalarda da ciddi bir kısıtlamaya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü kalabalık ortamlarda pozitif bir kişinin çok sayıda akrabasıyla, yakınıyla temas etmesi hastalığın yayılmasında risk faktörü oluşturacaktır" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kurban Bayramı'nda kılınacak bayram namazına dikkat çekerek, "Kutsal olan bu Bayram namazına vatandaşlarımızın ilgisinin yoğun olacağını öngörüyoruz. Bayram namazının daha çok camilerin açık alanlarında kılınması gündeme gelebilir veya bahçesi olmayan uygun açık alanı olmayan camilerin, mahallelerde bulunan okulların bahçeleri kullanılabilir. Belediyelerin bu noktalarda maske dağıtımı ya da tek kullanımlık seccade dağıtımı gibi önlemler bayram namazı esnasında kişiler arası mesafeyi koruma yönünden faydalı olacaktır" diye konuştu.

'KURBAN KESİM ALANLARINDA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Kurban pazarlarının kurallara uyulmadığı takdirde tehlikeli olabilecek yerler olduğunu belirten Kayıpmaz, "Kurban kesim alanlarında çok dikkatli olmalıyız. Mesafenin korunamayacağı durumlarda maskeyi unutmamalıyız. Örneğin ben bu sene vekaleten kurban kesmeyi tercih ediyorum. ve aynı zamanda yakınlarımızla, akrabalarımızla yapılacak bayramlaşmalarda da ciddi bir kısıtlamaya gitmeyi düşünüyorum. Yine Ramazan Bayramı 'nda olduğu gibi sevdiklerimizle uzaktan, telefonla, görüntülü görüşmeyle bayramlaşmayı düşünüyorum. Çünkü kalabalık ortamlarda pozitif bir kişinin çok sayıda akrabasıyla, yakınıyla temas etmesi hastalığın yayılmasında da bir risk faktörü oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

'AİLEDEN BİR KİŞİNİN KESİM ALANINDA OLMASI KAFİDİR'

Kurban kesim alanlarında kalabalıkların oluşturulmaması gerektiğine dikkat çeken Kayıpmaz, "Her aileden bir temsilcinin bu ortak kesilen kurbanın başında olması kafidir. ve daha sonrasında bu kurbanlıkların pay edileceği yerlerde de mutlaka sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmesi lazım. Ritüellik birçok şeyi bu koronavirüs salgını sırasında biz aslında geride bıraktık. Tokalaşmak yerine gönül selamı vermeye başladık ya da birbirimizi uzaktan selamlamaya başladık. Aynı şekilde o geleneksel kurban pazarlarının bir ritüellik pazarlık modeli haline gelen el ele kuvvetli biçimde sıkışmanın ve temasın bu sene kurban pazarlıkları sırasında yapılmaması lazım. Sonuç itibarıyla enfekte bir kişinin vücut salgıları eline bulaşabiliyor ve diğer insanın da ona temas edip, elini ağzına burnuna götürmesiyle birlikte virüs yayılacak ortamı kendine çok kolay bir şekilde buluyor. Hem kurban pazarında hem kurban kesim alanlarında bizim tedbirleri kesinlikle aksatmamamız; o eski ritüellik ögeleri de kullanmamamız lazım" diye konuştu.