Bilinçli davranılmazsa "Kovid-19 önümüzdeki günlerde daha tehlikeli olabilir" uyarısı - Son Dakika

Bilinçli davranılmazsa "Kovid-19 önümüzdeki günlerde daha tehlikeli olabilir" uyarısı

01.12.2020 11:01
Bilinçli davranılmazsa

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, havaların soğumasının ve kapalı ortamların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşması bakımından çok ciddi risk oluşturduğunu belirterek, "Bu yüzden önümüzdeki günlerde artışı kontrol altına almak için çok daha bilinçli...

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, havaların soğumasının ve kapalı ortamların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşması bakımından çok ciddi risk oluşturduğunu belirterek, "Bu yüzden önümüzdeki günlerde artışı kontrol altına almak için çok daha bilinçli ve tedbirli davranmak zorundayız." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Cander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının başladığı ilk aylarda alınan tedbirler ve sağlık altyapısının gücüyle başarılı bir dönem geçirildiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık sisteminin bu testi başarıyla geçtiğini vurgulayan Cander, toplumun sürece uyumuyla vaka ve vefat sayılarının da oldukça düştüğünü dile getirdi.

Ancak normalleşme döneminin beklenilen şekilde başarıya ulaşmadığına değinen Cander, zor olanın, normalleşme döneminde sayıları kontrol altında tutmak olduğunu kaydetti.

Yaz aylarında insanlarının hayat tarzlarında çok değişikliğe gitmediğini, yüzde 60-70 oranında normal yaşantıya devam ettiğini anlatan Cander, bu nedenle eylüle istenilen rakamlarla girilemediğini bildirdi.

"Bilinçli ve tedbirli davranmak zorundayız"

Cander, özellikle Anadolu'dan İstanbul'a ve diğer büyük şehirlere dönüşlerin vaka sayısında artışlara neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine bir de mevsimsel değişiklikler nedeniyle açık ortamların kapalı ortamlara dönüşmesiyle artış trendi bizi bugünlere getirdi. Bu yüzden kısıtlama tedbirleri başladı. Bunların etkileri ölçümlenerek yeni tedbirler konusunda adımlar atılacaktır. Sağlık altyapımız güçlü olmasına rağmen vaka artışları devam ederse bizi daha da zorlayacaktır. Genelde aralık özellikle ocak aylarında acil servisler pik yaşar. Havaların soğuması direnç düşüklüğüne sebep olur ve kapalı ortamlar virüsün bulaşması bakımından çok ciddi risk oluşturuyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde artışı kontrol altına almak için çok daha bilinçli ve tedbirli davranmak zorundayız."

"Acillerin kritik bakım ünitelerinin geliştirilmesi gerekiyor"

Vaka sayıları arttıkça ağır hastaların da arttığına değinen Cander, yoğun bakım doluluk oranlarının nisan ve mayısı geçtiğini kaydetti.

Cander, yoğun bakım yatış ve doluluk oranının artmasının bu pikin büyüklüğünün göstergesi olduğunu bildirdi.

Acil servislerin, kritik hastaların başvuru yeri ve sistemin en önemli merkezlerinden olduğunu anlatan Cander, "Hastanın yoğun bakıma nakline kadar geçen süre çok önemli. Bu sürenin uzaması sistemin işleyişinde önemli bir nokta. Acil serviste yoğun bakım gerektiren hastalar için kritik bakım gücünün artırılması ve kritik bakım ünitelerinin geliştirilmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

Virüslere karşı vücut direnci arttırılmalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta da virüse karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Hastalığı atlatanların da tedbiri elden bırakmaması gerektiğini kaydeden Usta, virüslere karşı vücut direncini artırmanın önemine işaret etti.

Hastalığı atlatan ve hiç yakalanmamışlar için yeterli düzeyde güneş ışığı alıp D ve C vitamini içeren gıdalar tüketmesini önerdiklerini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Virüsten korunmak için her gıdayı aşırıya kaçmadan ölçülü ve dengeli şekilde normal oranlarda tüketmek gerekiyor. Hem psikolojik olarak hem de bağışıklığı artırmak için yürüyüş yapmayı mutlaka alışkanlık haline getirmeliyiz. Cep telefonumuzda en az 3 pazarcının numarası kayıtlı değilse sağlıklı beslenmiyoruz demektir. Sağlıklı beslenme için aşçılık okullarının sayısı artırılmalı. Sağlıklı beslenme aşçıların elinde. Sağlığın mimarı, doktorlar kadar bilinçli aşçılardır da. Kimyasalla üretim yapan çiftçiler toplumsal virüslerdir. Onlarla da mücadele edilmeli."

Acil Tıp Uzmanları Derneği, Öğretim Üyesi, 112 Acil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilinçli davranılmazsa 'Kovid-19 önümüzdeki günlerde daha tehlikeli olabilir' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Bomba iddia: Kendi evinde karantina giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı         
10:37
Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı         
10:35
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın Son Dakika! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Tedbirlerde geç kaldınız, derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağı uygulayın         
09:58
Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı         
09:46
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek         
00:40
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilinçli davranılmazsa "Kovid-19 önümüzdeki günlerde daha tehlikeli olabilir" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei