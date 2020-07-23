Bilişim STK'ları, kişisel verileri koruma konusunu masaya yatırdı - Son Dakika

Bilişim STK'ları, kişisel verileri koruma konusunu masaya yatırdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Ocak 2017'de göreve başladıklarını anımsatarak, "O günden bugüne kadar hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere bize toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı, bu başvuruların 3 bin 769 tanesini sonuçlandırdık.

Bilişim STK'ları, kişisel verileri koruma konusunu masaya yatırdı, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Ocak 2017'de göreve başladıklarını anımsatarak, "O günden bugüne kadar hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere bize toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı, bu başvuruların 3 bin 769 tanesini sonuçlandırdık. Bu kapsamda yaklaşık 30 milyon TL idari yaptırım uyguladık. Bugüne dek bize 282 veri ihlal bildirimi yapıldı, bu bildirimlerin 55'ini ilan ettik." dedi.

Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen "Bilişim STK'ları ve KVKK" konulu video konferansta, sektörün profesyonelleri Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu ele aldı.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir toplantıdaki konuşmasında, şu ana kadar yaptıkları çalışamalar hakkında bilgi verdi.

Kişisel verilerin korunmasının, kişinin kendisinin korunması anlamına geldiğini belirten Bilir, kanunun amaçlarını temel hak ve özgürlüklerin korunması, mahremiyet hakkı, veri işlemede uyulacak usul ve esasların düzenlenmesi ve veri işleme faaliyetinin disipline altına alınması olarak sıraladı.

Kanunla, kişinin korunması ile veri temelli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasında bir denge tesis edilmek istendiğine işaret eden Bilir, şunları kaydetti:

"Ocak 2017'de göreve başladık, o günden bugüne kadar hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere bize toplam 4 bin 839 ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı, bu başvuruların 3 bin 769 tanesini sonuçlandırdık. Bu kapsamda yaklaşık 30 milyon TL idari yaptırım uyguladık. Bugüne dek bize 282 adet veri ihlal bildirimi yapıldı, bu bildirimlerin 55'ini ilan ettik. Avrupa ile kıyasladığımızda bu sayı çok düşük ama bunda kanunun yeni olmasının, farkındalığın yeterince oluşmamasının da payı var. Kanun ve mevzuatla ilgili olarak da 384 konu hakkında da hukuki görüş beyan ettik."

Özellikle Kovid-19 sürecinde bir takım kamuoyu duyuruları yaptıklarını anımsatan Bilir, bu alanda yaptıkları duyurular hakkında bilgi verdi.

Bilir, güvenliğin farkındalık ile mümkün olduğunu dile getirerek, bununla ilgili devam eden projeler olduğunu, ve farkındalık konusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"VERBİS'e kayıt süresi daha önce üç defa uzatıldı, eylülde dolacak"

Konuşmasında STK'lardan gelen talep ve önerilere de yanıt veren Prof. Dr. Faruk Bilir, Kurul'un daha önce üç defa Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olmak için tanınan süreyi uzattığını anımsatarak, bu sürenin eylül ayında dolacağını bildirdi.

STK'lardan gelen görüşler üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) uyumluluğu konusuna değinen Bilir, yaklaşık 6 aydır KVKK-GDPR uyumluluğu üzerine çalıştıklarını, çalışma sona erdiğinde detayları paylaşacaklarını aktardı.

Bilir, kurulun genel yetkisinin olmadığı değerlendirmesine ilişkin, "Evet, genel denetim yetkimiz yok. Şikayet ve ihbar üzerine denetim yapabiliyoruz fakat rutin denetim yetkimiz yok. Bunun için bir kanun değişikliği gerekmekte, bununla ilgili notlarımız var. Kişisel verilerin korunması konusunda genel denetim yetkisinin daha verimli olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kamu kurumları, KVKK'dan muaf değil"

Kamu kurumlarının KVKK'dan muaf olmadığının altını çizen Bilir, sadece özel şirketler ile kamu kurumlarına uygulanan yaptırımlar arasında fark bulunduğunu söyledi.

Bilir, güvenli ülkeler listesi ile çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, bunun uzun soluklu bir çalışma olduğunu, bunun ne zaman açıklanacağına ilişkin bir süre vermenin şu an için doğru olmayacağını aktardı.

Bilir, şunları kaydetti:

"Yurt dışına veri aktarımında davranış kuralları ve model sözleşmelerle ilgili çalışmalarımız bitmek üzere, yakın zamanda bunu paylaşacağız. Yanı sıra, kişisel verilerin korunması konusunda sektörel bazda da, sektör sektör davranış kurallarının oluşturulması gerekir, bununla ilgili usül ve esaslarımızı da yakında yayınlayacağız.

BTK ve KVKK arasındaki protokolün önemine dikkati çekildi, protokol metnimiz hazır, kuruldan çıktı, BTK'dan gelecek cevabı bekliyoruz. Bu protokolün de en kısa zamanda hayata geçeceğine inanıyorum."

Kişisel verilerin korunması çerçevesinde, sertifikasyon, biyometrik ve genetik raporu gibi çalışmaların, çocukların kişisel verilerinin korunması ile ilgili yaptıkları çalışmaların da yakın zamanda yayınlacağını aktaran Bilir, konuşması çerçevesinde STK temsilcilerini kuruma davet ederek, bu toplantıyı yüz yüze yapma çağrısında bulundu.

"Kişisel verileri koruma kavramı ile siber güvenlik birlikte ele alınmalı"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe kişisel verilerin sektör için önemli olduğunu belirterek, konunun paydaşlarının çok fazla olduğunu söyledi.

Aktepe, "Kişisel verilerin korunması konusunda etkin bir sistemin oluşturulabilmesi için, dijital vatandaşlık bilincinin artırılması, kişisel verilerin korunması konusunda toplumda farkındalık yaratılması, veri ihlallerinin engellenmesine yönelik teknik önlemlerin oluşturulabilmesi için de milli ve yerli çözümlerin geliştirilmesini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kişisel verileri koruma kavramı ile siber güvenliğin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Aktepe, pandemi döneminde uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, alışveriş gibi konuların online yapıldığını anımsattı.

Aktepe, bu durumlardan dolayı da kişisel ve kurumsal verilerin dolaşımının aynı derecede arttığına dikkati çekerek, "Bireysel ve kurumsal anlamda tam hazır olmadığımız aşamada gerçekleştirmek zorunda kaldığımız söz konusu dijital uygulamalarda bazı güvenlik zafiyetleri oluştu. Sosyal mühendislik ve kimlik avı saldırılarında da büyük artış gözlendi." dedi.

Kişisel verilerin bireyler ve toplumlar için öneminden bahseden Aktepe, konunun sadece şahsi değil, milli bir mesele haline geldiğini dile getirdi.

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu çok önemsiyoruz"

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Erman Karaca, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, hayatın içindeki önemine işaret ederek, bunun pandemi sürecinde daha da anlaşıldığını söyledi.

Kişisel verilerin korunması kanununu çok önemsediklerini dile getiren Karaca, bu konuda sektör olarak çözülmesini bekledikleri sorunları paylaştı.

Karaca, "Ticari yaşamda seçim şansına sahip olmak önemli. Türk şirketleri, global pazarlarda rekabet edecek şirketler olarak, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacak bir ülke olarak, rakiplerimizle en az aynı hukuki imkanlara ve teknik ticari seçim şanslarına sahip olmamız önemli. Her ülkenin veri lokalizasyonu konusunda belli hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlerin de ticaret yapmayı ve sektörlerin küresel ticaretteki ticaret şartlarını zorlaştırmaması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BTK ile KVKK arasında protokol imzalanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz"

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci, regülasyona tabi bir sektör olduklarına işaret ederek BTK ile KVKK arasındaki süre değişiklikleri konusunda yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.

Teberci, bu yetki sınırlarının belirlenmesi konusunda BTK ile KVKK arasında bir protokol imzalanmasının faydalı olacağına dikkati çekerek, protokol imzalanması talebinde bulundu.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Teberci, "KVKK ile birlikte bir eğitim çalıştayı düzenleme önerimiz var, bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. Verilerin Türkiye'de tutulmasının büyük faydası var fakat veri merkezi tanımı yok. Kişisel verilerin tutulduğu veri merkezinin bir tanımı yapılmalı, veri merkezleri ile ve altyapı ile ilgili bir çalışma yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"Mobil iletişim sektörü, kuralları oluşturulamamış bir sektör durumunda"

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, kişisel verilerin korunması ile ilgili üyeleri bilgilendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ve buna devam edeceklerini bildirdi.

Turnacı, mobil iletişim sektörünün, kurallarının en çok oluşturulması gereken sektörlerin başında gelmesine rağmen özellikle sahada kuralları oluşturulamamış bir sektör durumunda olduğunu söyledi.

Bu kuralsızlık nedeniyle de kişisel verilerin korunması konusunda, vatandaşın ve sektörün yaşayacağı mağduriyetlerden kaygı duyduklarını belirten Turnacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Usulün esasın önüne geçtiği bir çok durumda üyelerimizin ciddi yaptırımlarla karşı karşıya gelmesi endişesini taşıyoruz. Sektörümüzde kişisel veri işleyen, tedarik edebilen 22 bin civarında noktamız var ancak sektörümüzün hiç bir sertifikasyon programı yok. Sektörümüzde sertifikasyon programı gerçekleştirilmeli, bu programda KVKK ile eğitim programları oluşturulmalı, sektördeki firmalara belli donanımlar sağlanmalı."

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı Hayrettin Özaydın, Kişisel Verilerin Yönetimi Derneği (KYVD) Başkanı Ahmet Hicabi Erdinç ve Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney, kişisel verileri koruma konusunun kendi sektörlerine etkileri ve taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktepe, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 03:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilişim STK'ları, kişisel verileri koruma konusunu masaya yatırdı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Diş eti hastalıkları erkeklerde sertleşme problemine neden olabiliyor Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Ayasofya Camii'ndeki freskleri kapatacak perdeler görüntülendi Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Ayasofya Camii için özel paralar basıldı Kiralık sözleşmesi sona eren Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi ABD'li kadın giyim perakendecisi Ascena, konkordato başvurusu yaptı Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor         
17:54
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur         
17:52
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı         
17:03
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor         
16:50
Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın Turizmcilerden tatil planları yapanlara dolandırıcılık uyarısı: Paketleri gece satın almayın         
16:43
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık         
16:37
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı         
16:37
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi         
15:32
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak         
14:34
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti         
13:15
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri         
11:35
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı         
10:04
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu         
09:27
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı         
09:01
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 22:32:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilişim STK'ları, kişisel verileri koruma konusunu masaya yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei