Son Dakika Haberleri: Bilkent Senfoni Orkestrası'nın Konserinde Konuk Solist: Selen Öztürk

Bilkent Senfoni Orkestrası'nın Konserinde Konuk Solist: Selen Öztürk

39 dakika önce

Sadece oyunculuğuyla değil, sesiyle de kendini kanıtlayan başarılı oyuncu Selen Öztürk, geçtiğimiz günlerde İbrahim Yazıcı şefliğinde Bilkent Senfoni Orkestrası'nın konserinde konuk solist olarak sahne aldı.

Bilkent Senfoni Orkestrası'nın Konserinde Konuk Solist: Selen Öztürk, System.String[]

Öztürk, orkestranın yeni eseri 'Kadın(ım)'ın dünya prömiyerinde hem şarkı söyledi hem de eserin anlatıcılığını üstlendi.

Ekranlarda 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde, sinemada 'Çiçero' ve tiyatro sahnesinde ise 'İntiharın Genel Provası'nda izlediğimiz yetenekli oyuncu Selen Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bilkent Senfoni Orkestrası'nın konuk solisti olarak sahne aldı.

Orkestra şefi ve piyanist İbrahim Yazıcı'nın bestelediği 'Kadın(ım)' adlı eserin dünya prömiyerinde sahne alan Öztürk, 10 bölümden oluşan yapıtın hem anlatıcılığını üstlendi hem de şarkıları seslendirdi. Metnini Şirin Aktemur'un kaleme aldığı eserde, varoluştan zamansız bir geleceği kadın-erkek ilişkisi ve bu ilişki sonucunda iki taraftaki ruhsal değişimler anlatılıyor.

Öztürk, konservatuar okuduğu şehirde, böyle anlamlı bir konserde yer almaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:35 Kaynak: Bültenler

İbrahim Yazıcı, Selen Öztürk, Güncel
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