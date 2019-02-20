Son Dakika Haberleri: Bilkom'un Yeni Genel Müdürü Fikret Ballıkaya Oldu

Bilkom'un Yeni Genel Müdürü Fikret Ballıkaya Oldu

1 saat önce

Koç Topluluğu şirketlerinden Bilkom'un yeni Genel Müdürü 18 Şubat itibariyla Fikret Ballıkaya oldu.

Bilkom'un Yeni Genel Müdürü Fikret Ballıkaya Oldu, System.String[]
Koç Topluluğu şirketlerinden Bilkom'un yeni Genel Müdürü 18 Şubat itibariyla Fikret Ballıkaya oldu. 1997 yılından bu yana Bilkom'da çeşitli pozisyonlarda çalışan Ballıkaya, son olarak Satış Direktörü olarak görev yapıyordu.

Ballıkaya, Satış Direktörlüğü süresince Bilkom'un "katma değerli dağıtıcı" olma misyonuna güç katarak Apple'ın yanı sıra Huawei, Asus, Alcatel, Warner Bros ve DJI gibi markalarla iş birliktelikleri sağladı. Bilkom'un 2016 yılından bu yana "Rol Model Şirket" olma vizyonu ile yürüttüğü dijital dönüşüm projelerine de liderlik eden Ballıkaya, operasyonel verimliliği ve büyümeyi hem içeride, hem dışarıda destekleyen proje ve yatırımları başarıyla yönetti. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

Huawei, Apple, Bilkom, Güncel
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