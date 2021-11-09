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Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor - Son Dakika

Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor

09.11.2021 16:12
Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor

Ege sahilinde 15 gün tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in, 'Lana' isimli yüzen sarayı Bodrum'dan ayrılmıyor.

Ege sahilinde 15 gün tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in, 'Lana' isimli yüzen sarayı Bodrum'dan ayrılmıyor. Bill Gates'in içerisinde olup olmadığı ise bilinmiyor.

Efes Antik Kenti'ni gezen ve ardından Bodrum Kalesi'ne gelerek ziyaret eden 'Dünyanın En Zengin 4'üncü İnsanı' unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan Bill Gates, mavi yolculuğa çıkarak Muğla'nın kıyılarını karış karış gezmişti. Daha sonra tekrar Bodrum'a dönerek, yaş gününü kutlayan Gates, kutlamanın ardından ilçeden ayrılarak İskoçya'daki Glasgow kentinde düzenlenen Uluslararası COP 26 İklim Konferansı'na katılmıştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan Bill Gates, iklim değişikliği ile ilgili çözüm önerisinde bulunmuştu ve iklim değişikliğinin bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacağını açıklamıştı. Daha sonra ise yeni biyolojik silahlar hakkında da açıklama yapan Bill Gates, Covid-19 salgını öncesi salgınlarla ilgili uyarılarda bulunmuştu.

KENDİ GİTTİ, YATI KALDI

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates, yaklaşık 1 hafta önce Bodrum'dan ayrılırken milyon dolarlık 'Lana' isimli süper yatıysa Bodrum koylarını terk etmiyor. Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan, 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip Lana isimli yat, Bodrum açıklarına demirledi. İçerisinde Bill Gates'in olup olmadığı ise bilinmiyor.

(Eren Ayhan/İHA)

Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor
Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor
Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor
Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor
Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor

Bill Gates, Microsoft, Türkiye, Bodrum, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bill Gates'in milyon dolarlık yatı Bodrum'dan ayrılmıyor - Son Dakika


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