Bill Gates: Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir - Son Dakika
BBC

Bill Gates: Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir

14.12.2020 11:07
Bill Gates: Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir, System.String[]

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu.

CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.

2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti:

"ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."

'ABD bencil davranmamalı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken de "ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz. Temel teknoloji bir Alman şirketine ait. Bu nedenle uluslararası paylaşımı ve iş birliğini engellemek bir hataydı" dedi.

Bill Gates, "Tüm aşıların kapasitesini artırmalıyız. Önümüzdeki aylarda onay alacak, üretiminin artırılması daha kolay olan birkaç aşı daha olacak. ABD diğer ülkelerin çalışmalarından yararlandı. Bu nedenle tamamen bencil olmamalıyız" diye konuştu.

'Ben de aşı yaptıracağım'

ABD'nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtti, "Ben de aynısını yapacağım. Sıram geldiğinde yan çizmeyeceğim. Zamanın geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkesin yararına" dedi.

Forbes'a göre Bill Gates'in eş başkanlarından biri olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşı geliştirme ve hastalıkla mücadele çalışmalarına şimdiye kadar 1,75 milyar dolar yardımda bulundu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD, vaka sayısı ve Covid-19'dan ölümlerde dünya genelinde birinci sırada.

Bugün itibarıyla ülkede vaka sayısı 16 milyon 737 bin. Açıklanan ölü sayısı da 306 binin üzerinde.

Bill Gates: Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Bill Gates, Microsoft, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bill Gates: Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Düşürdükleri 200 dolarlarını bahane ederek haraç isteyip, esnafı döner bıçağıyla tehdit ettiler Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu         
10:41
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
10:29
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye 2 yıldan fazla hapis cezası         
07:56
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu         
05:48
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 11:26:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bill Gates: Koronavirüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei