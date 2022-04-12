Bin 500 rakımlı yaylada kar güzelliği - Son Dakika

Bin 500 rakımlı yaylada kar güzelliği

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

ORDU - Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeşilin her tonunu bünyesinde bulunan Ordu'nun yaylaları, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de eşsiz bir manzara sunan yaylalar, güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ordu'nun, en önemli turistlik merkezlerinden birisi olan ve menderesleriyle ünlü olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası da nisan ayının ikinci haftasında kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylada çekilen fotoğraflar, doğa harikası olan güzelliği gözler önüne sererken, hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düştü.

Öte yandan Ordu Valiliği'nden dün yapılan uyarıda, sağanak yağışların etkili olacağı ve bu yağışların yüksek kesimli bölgelerde kar yağışına dönüşeceği, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilmişti.