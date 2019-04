Bin Arkadaşımızın Bu Ay İşbaşı Yapmasını Bekliyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı." dedi.Yeşil, sendikada düzenlenen GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir an önce ülkenin, toplumun acil sorunlarına çözüm üretilmesini istediklerini belirtti. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Yeşil, şöyle devam etti:"Ancak Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işveren adına hükümet, TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturulan ve bizim içinde yer aldığımız Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'na bir ücret teklifi sunuyor. Bu teklifi tüm sendikalar kendi açılarından değerlendiriyorlar. Henüz bu aşamaya gelmedik. Diğer maddeler üzerinde görüşüyoruz. Sendika olarak uzun yıllardır örgütlü olduğumuz kurumların ve ülkemizin gerçeklerini biliyoruz. Onun için gerçekçi tekliflerde bulunduk ve toplu sözleşme görüşmelerini masa başında bitirmek istiyoruz. Ancak biz her zaman olduğu gibi üyelerimizin haklarını korumak ve geliştirmek adına her şart altında mücadeleye de hazırız.""Sayının arttırılması için girişimlerde bulunuyoruz"Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla başlayan TTK'ya işçi alım sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Bin arkadaşımızın bu ay içinde işbaşı yapmasını bekliyoruz. Diğer yandan sözü verilen 500 arkadaşımızın alımına da bu ay içinde başlanacağı açıklandı. Yeni işçi alımları yapılırken, kura çekiminde ilçe nüfusları göz önüne alınarak kontenjan belirlenmelidir. Biz bu sayının arttırılması için de girişimlerde bulunuyoruz. Çünkü işçi alınacağının açıklandığı günden bugüne yaklaşık 900 arkadaşımız emekli oldu." ifadelerini kullandı.TTK'nın norm kadroyla ve tam kapasite çalışacak şekilde planlanmasını ve TTK Genel Müdürlüğü'ne işçi alımı konusunda yetki verilmesini istediklerini dile getiren Yeşil, 1 Mayıs 'ı emeğin başkenti Zonguldak 'ta kutlayacaklarını, kıdem tazminatlarını tartışma konusu yapanlara karşı, "kırmızı çizgime dokunma" mesajını en kuvvetli biçimde vereceklerini sözlerine ekledi.