Almanya'da darbe planlayan Nazilere operasyon! 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da darbe planlayan Nazilere operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

07.12.2022 12:23

Almanya'da darbe yapma hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen aşırı sağcılara yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Federal savcılıktan yapılan açıklamada, 3 bin polis tarafından 11 eyalette 130 noktaya operasyon yapıldığı kaydedildi. Adalet Bakanı yaptığı açıklamada, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." dedi.

Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

ARALARINDA ESKİ ASKERLER DE VAR

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

"SİLAHLI SALDIRI PLANLANDIĞINA DAİR BİR ŞÜPHE VAR"

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti. Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı. Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Almanya'da darbe planladığı belirtilen aşırı sağcı gruba operasyon Almanya'da darbe planladığı belirtilen aşırı sağcı gruba operasyon Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi

Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da darbe planlayan Nazilere operasyon! 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:25 Faslı futbolcular, Dünya Kupası'ndaki tarihi penaltılar öncesi hep birlikte aynı sureyi okudu
12:13 İran'daki eylemlere destek için saçını kazıtan Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı
12:05 Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan kafa karıştıracak teklif! Vereceği karar merakla bekleniyor
12:03 Hasan Can Kaya'nın programında "Kocamın çıplak fotoğrafını bir kadına gösterdim" dedi, tüm şaşkına döndü
11:51 ABD tarafından özel olarak eğitilen PKK'nın kritik ismi, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
11:51 Avrupa Birliği ve G-7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına Moskova'dan alaycı video
11:48 Almanya'da darbe planlayan Nazilere operasyon! 25 kişi gözaltına alındı
11:42 Köftecide yemek yiyen şahsın, hesap ödememek için yaptığı hareket pes dedirtti! Gerçek kamera kaydında ortaya çıktı
11:40 "Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı, son görüntüsüyle tanınmaz hale geldi
11:30 SMA hastası torununu istemeyen dededen dehşete düşüren sözler: Götürün çöpe atın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 12:54:46. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da darbe planlayan Nazilere operasyon! 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement