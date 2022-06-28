Şişli'nin Harbiye ve İnönü Mahallelerinde 1 Haziran günü üç ayrı yerde diyafon hırsızlığı olayı yaşandı. Olayların meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, üç farklı yerdeki hırsızlığı aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahsın kimliğinin ve yaşadığı adresin belirlenmesinin ardından ekipler harekete geçti.

Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bina girişlerindeki diyafonları çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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