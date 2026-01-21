Bina Ses İhbarı Üzerine Boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı.
Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Bülent Apartmanı'nda oturan vatandaşların binadan seslerin geldiği yönündeki ihbarı üzerine AFAD, zabıta ve polis ekipleri binayı tedbiren boşalttı.
Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.
