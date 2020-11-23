Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp, dövdüler - Son Dakika

Binadan çıkan çiftin üzerine şişe atıp, dövdüler

AFYONKARAHİSAR'da yaşadıkları binadan çıkan çiftin üzerine doğru 6'ncı kattan şişe atılması sonucu kavga çıktı.

AFYONKARAHİSAR'da yaşadıkları binadan çıkan çiftin üzerine doğru 6'ncı kattan şişe atılması sonucu kavga çıktı. Kavgada karı kocaya saldırıp, yaraladığı iddia edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, dün gece Kayadibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.Z., eşi E.Z.'yi işe bırakmak için oturdukları binadan çıktığı sırada, 6'ncı kattan atılan cam şişe üzerlerine geldi. Bunun üzerine M.Z. ve E.Z. ile şişeyi attığını iddia ettikleri Ö.H.Ö., Ş.B., İ.O. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Ş.B., İ.O., Ö.H.Ö. ve E.E. çifti dövdü. Ö.H.Ö. bıçakla M.Z.'yi elinden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ş.B., İ.O., Ö.H.Ö. ve E.E., olaya müdahale eden polis memuru İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ş.B., İ.O., Ö.H.Ö. ve E.E., olaya müdahale eden polis memuru Yusuf Kaya ve komiser Özgür Kaplan'a da saldırdı. 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hafif yaralanan çift, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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