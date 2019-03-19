Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, "4. Taksiciler Ödül Töreni" Programına Katıldı

Binali Yıldırım, "4. Taksiciler Ödül Töreni" Programına Katıldı

34 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "4. Taksiciler Ödül Töreni" programına katıldı.

Binali Yıldırım,
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "4. Taksiciler Ödül Töreni" programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:45 Kaynak: AA

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