Binali Yıldırım, "4. Taksiciler Ödül Töreni" Programına Katıldı
34 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen "4. Taksiciler Ödül Töreni" programına katıldı.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım
'ın temaslarından detaylar İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım, Haliç
Kongre Merkezinde düzenlenen "4. Taksiciler Ödül Töreni" programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:45 Kaynak: AA
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