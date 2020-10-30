Son dakika haberi | Binali Yıldırım: "Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır" - Son Dakika

Son dakika haberi | Binali Yıldırım: "Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır"

30.10.2020 14:50
Son dakika haberi | Binali Yıldırım:

Son dakika haberi... Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkede yayın yapan bir derginin Hz. Muhammed (S.A.

Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkede yayın yapan bir derginin Hz. Muhammed (S.A.V) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği sözler ve karikatürlere sert tepki göstererek, "Peygamberimize hakaret içeren karikatürden tutun, Cumhurbaşkanımıza aynı derginin kepazeliği tekrarlaması bunlar insanlık için dünya huzuru için hayrı alamet şeyler değildir. Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır" dedi.

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Cuma namazını kentte kılan Yıldırım, namaz çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini hatırlatması üzerine Yıldırım, olayı üzüntü ile öğrendiğini ifade ederek, "Değerli devlet ve siyaset adamı Mesut Yılmaz bugün hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet ev yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mesut Yılmaz 90'lı yıllarda Türkiye'nin vesayet dayatmaları ile mücadele edip, siyasi istikrarsızlığın hat safhada olduğu bir dönemde görev yaptı. Türkiye o dönem bir çok zor şart yaşadı ve o zaman o sürecin içerisinde oldu. Dolayısı ile Allah'tan rahmet diliyorum. Miletlimizin başı sağolsun" dedi.

"BUNU BİR ÇATIŞMA ARACI HALİNE DÖNÜŞTÜRMEK İNSANLIĞA YAPILABİLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkede yayın yapan bir derginin Hz. Muhammed (S.A.V) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği sözler ve karikatürlerin sorulması üzerine açıklamalarına devam eden Yıldırım şunları söyledi:

"Doğrusunu isterseniz biz bir süreden beri özellikle Fransa devlet başkanının başını çektiği bir inanca ve hassasiyetlere karşı umursamaz tavır elbette ki kabul edilebilir bir şey değil. Geçmiş dönemde peygamberimizi hakaret içeren karikatürden tutun son dönemde Cumhurbaşkanımıza aynı derginin kepazeliği tekrarlaması bunlar insanlık için, dünya huzuru için hayrı alamet şeyler değildi. Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır. Dinler insanlığı ve medeniyetlerin kaynaşması birleşmesi içindir. Dinler Allah'ın insanlığa feraha ve kurtuluşa erme amacı ile peygamberleri vasıtası ile gönderilmiştir. Dolayısı bunu bir çatışma aracı haline dönüştürmek insanlığa yapılabilecek en büyük kötülüktür."

"BİZİM DİNİMİZ ÖLDÜRME DEĞİL YAŞATMAYI EMREDİYOR"

Açıklamalarında olayı kınadığını ve şiddetin hiçbir zaman insanlığa fayda getirmeyeceğini anımsatan Yıldırım Müslüman toplumlara da seslenerek, "Bunlar bir yana şuna özellikle dikkat etmemiz lazım Müslümanlar olarak bu yapılanlar bir kışkırtma ile beraber hiçbir zaman insanları öldürmek ve boğazlamak hayatına son vermek için bu şekildeki hareketlere tevessül etmemek icabet eder. Bizim dinimiz öldürme değil yaşatmayı emrediyor. O bakımdan herkesin çok daha dikkat etmesi lazım. Fransa Cumhurbaşkanının yaptıklarını şiddetle kınıyorum aynı şekilde masum sivillerinde din adına eğer böyle ise öldürülmesini de kınıyorum. Şiddetin her türlüsü insanlık için çok kötü bir şeydir" diye konuştu.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN BİR BİRLERİ İLE YARIŞTI

Yıldırım'a ziyaretinde Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, milletvekilleri ve protokol üyeleri de eşlik etti.

Öte yandan namaz çıkışında Yıldırım'ı gören bazı vatandaşlar ise kendisi ile fotoğraf çektirebilmek için uzun süre uğraştı.

-İHA-

Son dakika haberi | Binali Yıldırım: Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır
Son dakika haberi | Binali Yıldırım: Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır
Son dakika haberi | Binali Yıldırım: Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Çatışma, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Binali Yıldırım: 'Dinler hiçbir zaman çatışma aracı olmamalıdır' - Son Dakika


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