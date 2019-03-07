Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nü Ziyaret Etti
30 dakika önce
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy'de devam etti.
AK Parti
ve Cumhur İttifakı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy
'de devam etti. Fenerbahçe
'nin doğduğu ilçede Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç
'la görüştü.
Fenerbahçe hatıra defterine ziyaretine ilişkin duygularına paylaşan Yıldırım, "Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" diye yazdı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:13 Kaynak: İHA
Medine Tweetiyle Tepki Gören Berna Laçin'e, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Sürpriz Karar!
Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
Trabzonspor, Olcay Şahan ile Anlaşmasını Revize Etti
Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası