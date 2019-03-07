Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nü Ziyaret Etti

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nü Ziyaret Etti

8 dakika önce

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy'de devam etti.

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nü Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy'de devam etti. Fenerbahçe'nin doğduğu ilçede Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'la görüştü. Fenerbahçe hatıra defterine ziyaretine ilişkin duygularına paylaşan Yıldırım, "Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir" diye yazdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

AK Parti, Kadıköy, Fenerbahçe, Binali Yıldırım, Güncel
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