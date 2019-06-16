Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı
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Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı

22 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan ortak yayın başladı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan ortak yayın başladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:42 Kaynak: DHA
İsmail Küçükkaya, İstanbul, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Güncel
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