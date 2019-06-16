Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan ortak yayın başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:42 Kaynak: DHA
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